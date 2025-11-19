Electronic Arts ha deciso d'interrompere quello che era un appuntamento sul calendario. Il videogioco F1 26 non ci sarà. Al suo posto lo sviluppatore proporrà - a pagamento - un'espansione dell'attuale titolo: F1 25. Chi ne è in possesso, dunque, dovrà soltanto effettuare un aggiornamento che integrerà il nuovo regolamento, le nuove automobili e tutti i cambiamenti che le scuderie apporteranno in questi mesi.

Una decisione...tecnica

La software house non è entrata nel merito e non ha specificato il perché di questa decisione. Credibile che il motivo sia dovuto ad alcune "difficoltà" teniche: come detto, la prossima stagione segna il debutto del nuovo regolamento e delle nuove unità di potenza. Inoltre, a entrare nel circus ci sarà anche il team Audi, per la prima volta in assoluto. Tutto da riportare nel mondo virtuale. Un lavoro di adeguamento intenso e complesso che potrebbe richiedere più di un anno d'intervento per poter restituire un'esperienza di gioco più vicina alla realtà possibile.

Un aggiornamento

Premesso ciò, risulta dunque improbabile che l'espansione - per quanto curata ed elaborata possa essere - introduca importanti novità in termini di fisica e dinamica di gioco. Saranno aggiornate le livree delle scuderie, i relativi piloti e migliorata (per quanto possibile) la resa grafica sullo schermo. Per qualcosa di più "concreto" bisognerà attendere F1 27.