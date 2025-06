Una Formula 1 sempre più da film: scendete in pista al volante di F1 25

Il controllo delle monoposto, comunque, richiede una certa precisione, soprattutto in fase di accelerazione. In generale, essere aggressivi porta più danni che benefici, anche considerando che i cordoli risultano scarsamente permissivi. L'aerodinamica pesa poco a livello virtuale, anche se l'effetto scia si fa sentire. Quanto agli pneumatici, le differenze di mescole e di temperature vanno verso un generale appiattimento, rendendo sicuramente meno realistico questo aspetto così cruciale nella realtà. Non tocca ancora livelli di perfezione neppure l'IA degli avversari, ancora molto prevedibili, se non in alcune occasioni in cui vanno ben oltre il verosimile con manovre decisamente azzardate. Qualche nuova interazione è stata inserita nei team radio, ma niente di entusiasmante, come in realtà è rimasta abbastanza ripetitiva la telecronaca in italiano del duo Vanzini-Valsecchi. Per fortuna il reparto audio è salvato dal sound delle vetture, a dir poco coinvolgente.