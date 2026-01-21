Ecco perché Ford ha smesso con le berline

A novembre 2025 Ford ha interrotto la produzione della Focus in Europa. Il modello più riconoscibile e di maggior successo dell'Ovale Blu nel Vecchio Continente è stato mandato in pensione sebbene assecondasse ancora le richieste del mercato e il gusto degli automobilisti. Le berline non stanno meglio negli USA: la Fusion è uscita di produzione nel 2020 e - se non si considera la Mustang - la gamma è ormai composta esclusivamente da SUV.

Questione di soldi

In una recente intervista rilasciata ad Automotive News, il CEO Jim Farley ha spiegato nel dettaglio il motivo di questa decisione. "Non è una questione di domanda, non riuscivamo a trovare un modo per renderle competitive e profittevoli. Magari ci riusciremo in futuro". La chiosa finale lascia intendere che - almeno in futuro - dei piani per un ritorno delle berline a marchio Ford potrebbero essere presi in considerazione.

Più economiche

Soltanto nel 2024, lo stesso Farley disse che Ford avrebbe chiuso con le "auto noiose" - qualunque cosa significhi - per concentrarsi sul lato più esclusivo ed emozionale della guida. Ebbene, a due anni di distanza, progetti di nuove sportive non se ne vedano e Bill Ford (Presidente Esecutivo del marchio) ha spiegato che l'obiettivo è quello di offrire automobili più accessibili. Forse meglio concentrarsi su quest'ultimo aspetto, che sia SUV o berlina.