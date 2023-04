DS svela i segreti del suo simulatore di Formula E

A VERSAILLES

I simulatori sono uno strumento indispensabile nello sviluppo della macchina

Tecnologia avanzata in pista ma non solo. I simulatori sono uno strumento fondamentale nel motorsport. La Formula E non è da meno. Le vetture full electric sono in continuo sviluppo, non sempre è possibile testarle su pista e qui entra in gioco il simulatore. Quello di DS è uno dei migliori del circus. Parola di Stoffel Vandoorne, campione del mondo in carica, da quest’anno nuovo pilota DS. Le ore di guida “virtuale” gli sono servite per scoprire tutti i segreti della nuova monoposto. La dimostrazione è la Pole Position brasiliana dell’E-Prix di San Paolo.