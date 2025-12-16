Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Celebrazioni

Dalla Formula 1 alla MotoGP: Brembo supera i mille titoli nel motorsport

Cinquant’anni dopo il debutto nelle competizioni, Brembo chiude il 2025 superando quota mille titoli mondiali nel motorsport

di Redazione Drive Up
16 Dic 2025 - 16:56
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ci sono numeri che, più che impressionare, aiutano a capire. Superare i mille titoli mondiali nel motorsport non è solo un primato, ma la misura concreta di quanto Brembo abbia inciso sull’evoluzione delle competizioni negli ultimi cinquant’anni. Dal debutto in Formula 1 nel 1975 alla stagione 2025 appena conclusa, il marchio italiano ha accompagnato piloti, team e costruttori in ogni angolo del racing internazionale.
Un successo storico
L’ultima annata ha rafforzato ulteriormente questa posizione. In Formula 1, nel cinquantesimo anniversario dall’ingresso nel Circus, tutte le vittorie del Mondiale sono arrivate su monoposto dotate di sistemi frenanti Brembo o AP Racing. Un dato che restituisce la fotografia di un dominio ormai strutturale, non legato a una singola squadra o a una fase storica favorevole.
Anche in MotoGP
La stessa continuità emerge nelle due ruote. In MotoGP, il titolo conquistato da Marc Márquez con Ducati è arrivato su una moto equipaggiata con un pacchetto tecnico completo del gruppo: freni, ruote, sospensioni e frizioni lavorano oggi come un sistema integrato, non come singoli componenti. È una visione industriale che riflette il modo in cui il motorsport moderno chiede soluzioni sempre più sofisticate e coordinate.
Ovunque
Dal mondiale Superbike alle gare endurance, passando per i campionati americani come IMSA e NASCAR, la presenza di Brembo non è mai episodica. È il risultato di una strategia che ha trasformato l’azienda da specialista della frenata a protagonista dell’ingegneria del veicolo da competizione. Raggiungere i mille titoli non segna un punto d’arrivo, ma la conferma del modello in cui la pista resta il laboratorio più severo e credibile per sviluppare tecnologie destinate, prima o poi, anche alla strada. Un percorso iniziato mezzo secolo fa e che, oggi più che mai, continua a definire gli standard del motorsport globale.

brembo
pinze brembo
motogp
motorsport
formula 1

Ultimi video

01:28
Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

25:39
Puntata del 13 dicembre #DriveUp

Puntata del 13 dicembre #DriveUp

02:39
Jeep Compass, test drive a Barcellona

Jeep Compass, test drive a Barcellona

02:03
Range Rover Bespoke

Range Rover Bespoke

02:27
Toyota BZ4X, la nostra prova a Malaga

Toyota BZ4X, la nostra prova a Malaga

03:35
Ford Ranger Plug-In Hybrid

Ford Ranger Plug-In Hybrid

03:08
I Signori dell'Auto: Louis Renault

I Signori dell'Auto: Louis Renault

03:59
Toyota GR Yaris Rally2

Toyota GR Yaris Rally2

02:14
Gare da Film: Lady Driver - Veloce come il Vento

Gare da Film: Lady Driver - Veloce come il Vento

03:39
Suzuki Vitara Hybrid

Suzuki Vitara Hybrid: la prova

00:13
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:20
Maserati Meccanica Lirica

Maserati Meccanica Lirica

01:28
Renault Clio, ecco la nuova generazione

Renault Clio, ecco la nuova generazione

01:19
Nuova Toyota BZ4X

Nuova Toyota BZ4X

15:34
La puntata dell'11 dicembre #DriveUp

La puntata dell'11 dicembre #DriveUp

01:28
Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

I più visti di Drive Up

La Smart Fortwo sta per tornare: ecco le prime foto

La BMW di Niki Lauda finisce all'asta

Jannik Sinner e il giro veloce con Kimi Antonelli ad Abu Dhabi

Colpo di scena BMW: Rossi fuori dalla lista WEC. Le ipotesi sul 2026

Le prime immagini della nuova Smart Fortwo

Max Verstappen è tornato in pista al volante di una Mercedes GT3

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:28
Pirateria, De Siervo: "Contrasto passa da crescita educativa e culturale"
19:26
Dumfries si opera e cambia agente: il futuro all'Inter è sempre più in bilico
19:23
FIFA The Best: Dembélé, Luis Enrique, l'11 migliore e tutti i top del 2025
19:21
Fifa The Best: Dembélé eletto miglior calciatore, nella Top 11 non c'è Mbappé
19:17
Lo sfogo di Bruno Fernandes: "Lo United voleva vendermi, ma non hanno avuto il coraggio"