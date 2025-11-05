Da Hypermotard V2 alla Panigale dedicata a Bagnaia e Marquez, Ducati fa il pieno a Eicma

Alla vigilia del suo centesimo anniversario, Ducati si presenta a Eicma 2025 con la gamma di moto più completa e tecnologicamente avanzata della sua storia, confermando lo straordinario percorso di successo che ha contraddistinto questo 2025. Nel corso della stagione MotoGP, la Casa di Borgo Panigale ha confermato la propria supremazia con il quarto titolo piloti consecutivo e il sesto costruttori, aggiungendo anche il titolo team. In Superbike ha conquistato il ventunesimo titolo costruttori, il quarto consecutivo della Panigale V4 R, e nuovi trionfi in campionati nazionali come l’IDM tedesco e il CIV Superbike Production, riaffermando la solidità della sua base tecnica. Questi risultati rappresentano l’apice di una storia lunga un secolo, fatta di eccellenza sportiva, design iconico e innovazione ingegneristica che hanno reso il marchio Ducati un punto di riferimento a livello mondiale.