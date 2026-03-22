Industria

Dal foglio alla fabbrica: la Cina sviluppa un'auto in 18 mesi, l'Europa in 36

Dall’idea alla produzione in un anno e mezzo contro i tre o quattro anni occidentali

di Tommaso Marcoli
22 Mar 2026 - 09:53
© Getty Images

© Getty Images

Nel mercato globale dell’auto non conta solo chi innova di più, ma chi arriva prima. E sul tempo di sviluppo la distanza tra Cina ed Europa è netta: diversi costruttori cinesi riescono a progettare e portare in produzione un nuovo modello in circa 18–24 mesi, mentre per molti marchi europei servono in media 36–48 mesi. Una forbice enorme che incide su costi, competitività e capacità di rispondere alle mode del mercato.
18–24 mesi
Gruppi come BYD, Geely e SAIC Motor hanno rivoluzionato il ciclo industriale comprimendo le fasi di progettazione, ingegnerizzazione e test. La filiera è fortemente integrata: batterie, elettronica di potenza e software sono spesso sviluppati in casa, evitando trattative e attese con fornitori esterni. I team lavorano in parallelo su piattaforme modulari condivise, così un pianale può generare più modelli senza ripartire da zero. Le decisioni passano attraverso gerarchie snelle e strumenti digitali unificati, permettendo modifiche quasi in tempo reale. Il risultato è un’auto che passa dal foglio bianco alla linea produttiva in meno di due anni.
Qualità e complessità, in 36–48 mesi
Costruttori come Volkswagen, Stellantis o Renault operano dentro un ecosistema più complesso. Le normative sono frammentate tra diversi Paesi, le procedure di omologazione richiedono lunghi cicli di validazione e la rete dei fornitori è distribuita su scala globale. A questo si sommano strutture aziendali stratificate e processi decisionali multilivello che allungano ogni passaggio. Il risultato è un percorso più lento ma anche più rigoroso: servono in media tre o quattro anni per portare un nuovo modello in concessionaria. Il doppio rispetto a un'auto cinese.

fabbrica
cina
auto
europa

Ultimi video

02:39
Valentino Rossi torna a parlare a Misano

Valentino Rossi torna a parlare a Misano

04:11
Kia Sportage HEV

Kia Sportage HEV

00:13
Sabato alle 13.45 torna Drive Up

Sabato alle 13.45 torna Drive Up

01:28
Formula E a Madrid

Formula E a Madrid

02:27
Nuova DR 6, la nostra prova

Nuova DR 6, la nostra prova

01:16
Bugatti Mistral "La Perle Rare"

Bugatti Mistral "La Perle Rare"

15:40
La puntata del 19 marzo #DriveUp

La puntata del 19 marzo #DriveUp

01:30
L'Editoriale: l'influenza della guerra sui prezzi del gasolio

L'Editoriale: l'influenza della guerra sui prezzi del gasolio

02:43
Lotus Eletre X, presentato a Shanghai l'Hyper SUV plug-in

Lotus Eletre X, presentato a Shanghai l'Hyper SUV plug-in

02:02
Da Milano a Cortina con BMW iX3, tra tecnologia e innovazione

Da Milano a Cortina con BMW iX3, tra tecnologia e innovazione

02:26
Nuova DR 5, arriva la tecnologia full hybrid

Nuova DR 5, arriva la tecnologia full hybrid

02:08
Storia e innovazione sulla neve, la trazione Q4 di Alfa Romeo

Storia e innovazione sulla neve, la trazione Q4 di Alfa Romeo

01:51
Zeekr sbarca in Italia, un progetto ambizioso

Zeekr sbarca in Italia, un progetto ambizioso

02:16
Seat Ibiza 1.5 GLX, una corsa con il tempo al 74esimo Rally Costa Brava

Seat Ibiza 1.5 GLX, una corsa con il tempo al 74esimo Rally Costa Brava

01:21
La Formula 1 incontra il rally

La Formula 1 incontra il rally

02:39
Valentino Rossi torna a parlare a Misano

Valentino Rossi torna a parlare a Misano

I più visti di Drive Up

Questa bicicletta costa più di una Toyota Yaris

I SUV sono una moda che potrebbe finire presto

Google Maps: arriva l'intelligenza artificiale a bordo

Dubai rimane senza supercar

Moto GP 2026 al via

Moto GP 2026 al via

Tadej Pogacar: veloce in sella e sulla sua Porsche 911 GT3 RS

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:03
Tennis: Miami, Shelton perde con Shevchenko
Cristiano Bacci al Tondela
10:58
Esonero shock per Cristiano Bacci: "Aggressione al presidente del Tondela"
10:47
Milan, Fofana e l'esultanza "mix tra Leao e Pulisic"
Sinner-Dzumhur
10:27
Il tifoso infastidisce Dzumhur ma è Sinner a scusarsi. E dà ragione a Fonseca: "Sì, sono un robot"
10:17
Per lo scudetto basta un'Inter al 66 per cento: nel girone d'andata bottino pieno contro le avversarie che mancano