Dakar 2026, tappa 4: Lategan domina nella marathon e va in testa, Schareina fa il bis tra le moto

Tra le moto il copione è simile, ma i distacchi molto contenuti. Tosha Schareina si conferma l’uomo del momento e bissa il successo della tappa 3, fermando il cronometro su 4h31’56”. Una vittoria costruita sul filo dei secondi, perché alle sue spalle i compagni di squadra Honda, Ricky Brabec e Skyler Howes, chiudono rispettivamente a 6 e 10 secondi.