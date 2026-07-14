Tennis, Abodi: "Sinner straordinario, ho riletto la felicità nei suoi occhi"

"Ho riletto nei suoi occhi la felicità che aveva un po' perduto nei mesi scorsi, anche in questo ultimo anno, per tante ragioni. Vuol dire che ha ritrovato l'equilibrio". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine dell'evento "Giovani ed Energia" al Teatro della Cometa a Roma, parlando del trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon. "A volte quando si cade e si ha la capacità di rialzarsi lo si fa anche con maggiore forza e consapevolezza ed è la dimostrazione della robustezza di un ragazzo che è straordinario in campo e fuori", conclude Abodi.