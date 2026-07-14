Tennis, Abodi: "Sinner straordinario, ho riletto la felicità nei suoi occhi"

14 Lug 2026 - 11:34
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Ho riletto nei suoi occhi la felicità che aveva un po' perduto nei mesi scorsi, anche in questo ultimo anno, per tante ragioni. Vuol dire che ha ritrovato l'equilibrio". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine dell'evento "Giovani ed Energia" al Teatro della Cometa a Roma, parlando del trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon. "A volte quando si cade e si ha la capacità di rialzarsi lo si fa anche con maggiore forza e consapevolezza ed è la dimostrazione della robustezza di un ragazzo che è straordinario in campo e fuori", conclude Abodi.

Ultimi video

00:40
Morello, annuncio a sorpresa: "Combatterò per l'Ebu Gold, è l'occasione della vita"

Morello, annuncio a sorpresa: "Combatterò per l'Ebu Gold, è l'occasione della vita"

00:38
actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:39
DICH CERVELLI (BASEBALL) DICH

Cervelli: "Il sangue italiano è un orgoglio"

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

01:10
Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

02:03
Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

01:00
Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

00:37
"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

31:49
Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

00:40
Morello, annuncio a sorpresa: "Combatterò per l'Ebu Gold, è l'occasione della vita"

Morello, annuncio a sorpresa: "Combatterò per l'Ebu Gold, è l'occasione della vita"

I più visti di Altri Sport

Conor McGregor contro Max Hollway

Conor McGregor, ritorno horror: si fa male dopo 69" | Piange anche Drake

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH SINNER FESTA VAGNOZZI E CAHILL MCH

Festa con agguato per Sinner. Lo scherzo di Vagnozzi e Cahill

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

Esclusiva Binaghi

Binaghi: "Il tennis in chiaro su Mediaset la notizia più bella che c’è"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:14
Baket, Fip: giovedì a Roma il consiglio federale
12:27
Doping, Nado Italia: oltre 9.000 controlli nel 2025, positivi scendono del 10%
11:41
MotoGp, Domenicali: "In ultime 70 gare 69 vittorie di aziende italiane"
11:35
Tennis, Buonfiglio: "Sinner fenomeno, ci ha resi orgogliosi"
11:34
Tennis, Abodi: "Sinner straordinario, ho riletto la felicità nei suoi occhi"