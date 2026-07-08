Novità Svelata la nuova Dacia Striker

Dacia Striker è una sinergia di più elementi: posto guida rialzato e altezza da terra generosa, tipici dei suv; spazio a bordo, massima praticità, come una station wagon e dinamicità delle linee, tipiche di una berlina. Striker punta all'ottimizzazione del TCO (Total Cost of Ownership) e riduce le emissioni grazie a una gamma totalmente elettrificata e un'aerodinamica curata. Sarà disponibile con un’ampia scelta di motorizzazioni: in primis, il mild hybrid G 140 che unisce, per la prima volta, i vantaggi del bifuel a un sistema mild-hybrid da 48V lavorando in sinergia con il 1.2 litri 3 cilindri turbo e, riducendo al tempo stesso del 10%, le emissioni di CO2. E poi le versioni ibride: hybrid 155, full hybrid con motore 1.8 litri da 109 CV accoppiato a due motori elettrici e cambio automatico senza frizione che permette di guidare in città. Infine, Hybrid 150 4x4 con trazione integrale “intelligente". Dacia Striker sarà ordinabile dal prossimo mese di settembre e le prime consegne arriveranno all’inizio del 2027, con un prezzo di partenza di circa 25 mila euro