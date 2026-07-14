Spagna, Yamal e il fratellino 'star': "Allo stadio fa quello che fa a casa"

14 Lug 2026 - 11:35
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Non se ne rende conto. Allo stadio fa quello che fa a casa e, quando la telecamera lo inquadra, fa lo scemo. Mi piace che la gente gli voglia bene. Mi diverte vederlo sul maxischermo". Alla vigilia della semifinale con la Francia, Lamine Yamal - che ieri ha compiuto 19 anni - ha raccontato del fratellino di quattro anni, Keyne, diventato una star per le facce buffe e le gag, come fosse un navigato attore, quando viene inquadrato durante le partite della Spagna ai Mondiali 2026. Sorrisi a parte per il fratellino, l'attenzione dell'attaccante del Barcellona è tutta sulla sfida con la Francia che mette in palio l'accesso alla finale mondiale (raggiunta dalla Spagna solo una volta, nel 2010, l'anno del trionfo in Sudafrica, quando vinse 1-0 contro l'Olanda). "Mi hanno chiesto se avessi paura della Francia e ho risposto di no. Siamo campioni d'Europa".

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:16
Capo Verde, Vozinha: "Mondiale? Ho realizzato il sogno che avevo da bambino"
Attesa per il nuovo ct della Nazionale
13:16
Attesa per il nuovo ct della Nazionale
13:14
Baket, Fip: giovedì a Roma il consiglio federale
Napoli, benvenuto Allegri
13:13
Napoli, benvenuto Allegri
DICH ALLEGRI PIANGE MAMMA E CAVALLO 14/07 SRV
13:05
Momento di commozione per Allegri: in lacrime ricordando la mamma