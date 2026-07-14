Spagna, Yamal e il fratellino 'star': "Allo stadio fa quello che fa a casa"

"Non se ne rende conto. Allo stadio fa quello che fa a casa e, quando la telecamera lo inquadra, fa lo scemo. Mi piace che la gente gli voglia bene. Mi diverte vederlo sul maxischermo". Alla vigilia della semifinale con la Francia, Lamine Yamal - che ieri ha compiuto 19 anni - ha raccontato del fratellino di quattro anni, Keyne, diventato una star per le facce buffe e le gag, come fosse un navigato attore, quando viene inquadrato durante le partite della Spagna ai Mondiali 2026. Sorrisi a parte per il fratellino, l'attenzione dell'attaccante del Barcellona è tutta sulla sfida con la Francia che mette in palio l'accesso alla finale mondiale (raggiunta dalla Spagna solo una volta, nel 2010, l'anno del trionfo in Sudafrica, quando vinse 1-0 contro l'Olanda). "Mi hanno chiesto se avessi paura della Francia e ho risposto di no. Siamo campioni d'Europa".