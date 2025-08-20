Cupra anticipa il nome: a Monaco svelerà la Tindaya

Via i veli l'8 settembre al Salone di Monaco
© Ufficio Stampa
Cupra si prepara a portare all’IAA Mobility 2025 di Monaco la propria dirompente visione del futuro, esplorando nuovi concetti. Tra le principali novità del marchio figura la World Premiere della showcar Cupra Tindaya. Il marchio spagnolo ha svelato in anteprima il nome che deriva da un complesso montuoso di origine vulcanica che sorge nell'isola di Fuerteventura, nell'ecosistema selvaggio dell'oceano Atlantico. Le sue rocce dai toni ramati richiamano la firma distintiva di Cupra mentre le sue forme materiche si collegano ai materiali e alle texture del linguaggio stilistico del brand.
La showcar Cupra Tindaya incarna i tratti mozzafiato del luogo da cui prende il nome, con un design esterno e interno che prende vita da un’idea radicale ma semplice: “No Drivers, No Cupra”. Una showcar che rappresenta la massima espressione della centralità del guidatore, offrendo un’esperienza unica e amplificando le emozioni di chi guida.
Rappresentando la visione del marchio e il suo futuro linguaggio stilistico, la showcar Cupra Tindaya è la perfetta simbiosi tra uomo e macchina, dove l’esperienza di guida e le emozioni raggiungono la loro massima espressione.
Commenti (0)