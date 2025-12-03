Rugby: Mondiali 2027, girone Italia con Sudafrica, Georgia e Romania

Per gli Azzurri sorteggio di Sydney poco fortunato della Rugby World Cup 2027. L'Italia nella fase a gironi del Mondiale che si terrà in Australia è stata inserita nel girone B con i campioni in carica del Sudafrica, la Georgia e la Romania. Gli Azzurri tornano così a sfidare gli Springboks in una Coppa del Mondo dopo il 2019, quando finì 49-3 per i sudafricani. L'ultimo precedente risale alle Nations Series 2025 a Torino con il 14-32. Italia e Georgia non si sono invece mai affrontate al Mondiale, e l'ultimo precedente risale al 2024, quando la squadra di Quesada vinse 20-17 in un test match a Genova. Un precedente mondiale invece tra Italia e Romania che si affrontarono nel 2015, quando gli Azzurri vinsero 32-22. Questi gli altri accoppiamenti: Girone A - Nuova Zelanda, Australia, Cile, Hong Kong; Girone C - Argentina, Fiji, Spagna, Canada; Girone D - Irlanda, Scozia, Uruguay, Portogallo; Girone E - Francia, Giappone, Usa, Samoa; Girone F - Inghilterra, Galles, Tonga, Zimbabwe. Il calendario completo delle partite sarà pubblicato il 3 febbraio 2026.