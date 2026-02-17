Test drive BYD ATTO 3 EVO: la prova del nuovo SUV

Su ATTO 3 EVO, la blade battery è installata tramite tecnologia Cell-to-Body, con le celle integrate direttamente nel telaio. Questa soluzione ha notevoli benefici in termini di robustezza e rigidità torsionale, oltre all'ottimizzazione degli spazi, poiché il pavimento dell’abitacolo coincide con la parte superiore della batteria. Due le versioni disponibili, entrambe con batteria da 75 Kwh. La versione “Design” a trazione posteriore è equipaggiata con un motore posteriore da 313 CV (230 kW), per uno 0-100 km/h in 5,5 secondi e un’autonomia combinata (secondo il ciclo misto WLTP) fino a 510 km. Il prezzo di lancio della versione “Design” è di 37.600 euro mentre per la versione “Excellence” bisogna mettere in conto è di 45.100 euro