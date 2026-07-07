Dichiarazioni

BYD "non è interessata a Maserati"

Nessuna convergenza culturale tra la tech-company di Shenzhen e il lusso modenese

di Redazione Drive Up
07 Lug 2026 - 10:49
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© Maserati

© Maserati

La vice presidente di BYD e responsabile delle attività internazionali del colosso cinese, Stella Li, ha spento definitivamente le indiscrezioni riguardanti una possibile trattativa con il gruppo Stellantis per il rilevamento di Maserati. Nonostante abbia definito il Tridente un marchio "splendido", la manager ha chiarito in un'intervista al quotidiano francese Les Echos che un'operazione del genere allontanerebbe troppo BYD dalla propria identità.
Troppo distanti
La dichiarazione si allinea con la posizione espressa sul fronte opposto dal management di Stellantis. Durante un'audizione alla Camera dei Deputati a Montecitorio, l'amministratore delegato ha ribadito con fermezza che Maserati non è in vendita, smentendo l'ipotesi di dismissioni straordinarie della controllata italiana. La chiusura formale sul fronte societario non preclude tuttavia lo sviluppo di sinergie industriali per l'avvenire. L'obiettivo è siglare un'alleanza strategica finalizzata all'integrazione di nuove tecnologie.
Tante ipotesi
La selezione del partner definitivo con cui procedere è tuttora in corso e confluirà nel nuovo piano di rilancio per Maserati, la cui presentazione ufficiale è attesa entro la fine dell'anno. Le prime novità rilevanti in merito all'accordo strategico e ai futuri assetti industriali del Tridente potrebbero comunque essere svelate già prima del prossimo mese di dicembre, anticipando le linee guida della partnership collaborativa.

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