Novità BMW M3 elettrica: quattro motori per divertirsi

Arriverà nel 2027 e sarà la prima M ad alte prestazioni ma a zero emissioni. Il marchio bavarese ha lavorato a lungo e in modo intenso perché tutte le aspettative di piacere e dinamica di guida fossero rispettate. Sarà equipaggiata con quattro motori elettrici - uno per ogni ruota - con la possibilità di disaccoppiare i due anteriori per renderla una sola trazione posteriore. Tra le funzionalità previste, una simulazione del cambio e la replica del suono del motore 6 cilindri in linea attraverso un sintetizzatore