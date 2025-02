Bizzarrini 5300 GT Revival, la rinascita di un’auto dal fascino intramontabile

La Bizzarrini 5300 GT è una sua erede. Più bassa e con soluzioni ancora più estreme, come la linea del tetto tesa verso il posteriore, quasi orizzontale. In più ci sono due prese d’aria per raffreddare i freni. Bizzarrini era un vero esperto di aerodinamica, ma conosceva bene anche i motori. In Lamborghini aveva lavorato su un 12 cilindri, ma per la sua creatura aveva scelto un V8, 5.3 litri da oltre 400 CV. Motore di derivazione Ford con un sound profondo: più che un rombo, un ruggito. La potenza sì, ma il vero segreto di questo motore sta nella posizione. Avanzata al massimo verso l’asse anteriore garantiva un bilanciamento perfetto della massa quindi più maneggevolezza e precisione, come nelle auto da corsa vincenti, allora come oggi. L’unica cosa che è stata aggiornata in questa Revival sono gli standard di sicurezza: il roll bar è certificato FIA, per correre, davvero, nelle gare di auto storiche. Sì, il marchio Bizzarrini è tornato in pista, in tutti i sensi.