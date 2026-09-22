Personaggi

Benzema si è comprato una McLaren

Il calciatore francese aggiunge la 765LT Spider alla sua collezione 

di Redazione Drive Up
22 Set 2026 - 08:20
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© instagram

© instagram

Karim Benzema è uno di quei calciatori che ha una passione sincera per le automobili sportive. La sua collezione è da intenditore e comprende marchi della miglior tradizione europea: oltre ai soldi, serve passione e conoscenza per selezionare le più nuove, esclusive, potenti e preziose. L'ultima arrivata è un prodigio costruito in Inghilterra da un marchio che corre anche in Formula 1.

Coda lunga
La scelta è ricaduta su una McLaren 765LT Spider: una sportiva di primo livello con motore 4.0 litri V8 biturbo da 765 CV. Il calciatore francese, pallone d'oro nel 2022 e attualmente svincolato, ha deciso di portare nel suo garage il meglio delle prestazioni a disposizione della casa di Woking. La supercar inglese è un gioiello prodotto in edizione limitata (in soli 765 esemplari, ovviamente) sviluppato con soluzioni tecniche innovative e largo uso di fibre composite.
Una collezione super
Il fuoriclasse francese apprezza ogni tipo di vettura ma nel suo garage non sono mai mancate Ferrari e Lamborghini. Una passione che lo ha seguito ovunque durante la sua lunga carriera e che lo ha visto spesso in compagnia di modelli come 12Cilindri o della nuovissima Revuelto. Oltre all'origine, le due supercar hanno in comune il motore: entrambe montano un V12 aspirato (ibrido per la "Lambo"). Adesso tocca all'Inghilterra, che sia un indizio sulla sua prossima destinazione?

Ti potrebbe interessare

videovideo
benzema
karim benzema
mclaren
calciatore

Ultimi video

01:46
Skoda Epiq

Skoda Epiq

01:30
Martin-Marquez, che sfida

Martin-Marquez, che sfida

26:37
Puntata del 19 settembre #DriveUp

Puntata del 19 settembre #DriveUp

02:50
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

01:48
L'editoriale: il crollo delle case europee, mentre la Cina raddoppia

L'editoriale: il crollo delle case europee, mentre la Cina raddoppia

02:03
OSCA MT6

OSCA MT6

01:41
McLaren McL 6GT

McLaren McL 6GT

03:14
Salone dell'auto Torino 2026

Salone dell'auto Torino 2026

01:44
Kimi sogno Ferrari

Kimi sogno Ferrari

15:51
La puntata del 17 settembre #DriveUp

La puntata del 17 settembre #DriveUp

02:28
Volkswagen ID. Polo, un'icona che si aggiorna entrando nel mondo dell'elettrico

Volkswagen ID. Polo, un'icona che si aggiorna entrando nel mondo dell'elettrico

03:10
Salone Auto Torino 2026, le novità delle case asiatiche

Salone Auto Torino 2026, le novità delle case asiatiche

02:38
Nuova Mazda CX-6E, abitacolo confortevole e importanti aggiornamenti tecnologici

Nuova Mazda CX-6E, abitacolo confortevole e importanti aggiornamenti tecnologici

01:13
Formula SAE al circuito di Varano de' Melegari

Formula SAE al circuito di Varano de' Melegari

02:06
Leapmotor B03X

Leapmotor B03X

01:46
Skoda Epiq

Skoda Epiq

I più visti di Drive Up

102 anni di vita, 77 con la stessa auto: il record di un uomo americano

Jeremy Clarkson vende le sue Alfa Romeo e Lancia

Rolls Royce a Goodwood, dove lusso e tecnologia avanzata si incontrano

Rolls Royce a Goodwood, dove lusso e tecnologia avanzata si incontrano

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

La storia di Alfa Romeo - Romantici e nostalgici

La storia di Alfa Romeo - Romantici e nostalgici

BYD e il sogno Europa: la fabbrica è solo l'inizio

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Massimiliano Allegri
08:54
Napoli, così non va: duro sfogo di Allegri a Firenze. Un Max furioso ora prepara la svolta
08:20
Benzema si è comprato una McLaren
08:05
Addio al più grande collezionista di Lamborghini
07:46
Lo sport sui giornali: sfoglia la nostra rassegna stampa
07:30
"Un giorno con Elisabetta Canalis": il sogno degli italiani diventa... realtà