Benzema si è comprato una McLaren

Coda lunga

La scelta è ricaduta su una McLaren 765LT Spider: una sportiva di primo livello con motore 4.0 litri V8 biturbo da 765 CV. Il calciatore francese, pallone d'oro nel 2022 e attualmente svincolato, ha deciso di portare nel suo garage il meglio delle prestazioni a disposizione della casa di Woking. La supercar inglese è un gioiello prodotto in edizione limitata (in soli 765 esemplari, ovviamente) sviluppato con soluzioni tecniche innovative e largo uso di fibre composite.

Una collezione super

Il fuoriclasse francese apprezza ogni tipo di vettura ma nel suo garage non sono mai mancate Ferrari e Lamborghini. Una passione che lo ha seguito ovunque durante la sua lunga carriera e che lo ha visto spesso in compagnia di modelli come 12Cilindri o della nuovissima Revuelto. Oltre all'origine, le due supercar hanno in comune il motore: entrambe montano un V12 aspirato (ibrido per la "Lambo"). Adesso tocca all'Inghilterra, che sia un indizio sulla sua prossima destinazione?