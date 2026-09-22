"Un giorno con Elisabetta Canalis": il sogno degli italiani diventa... realtà

Un giorno con Elisabetta Canalis a Los Angeles, città dove l’attrice e conduttrice italiana vive da diversi anni: dal primo momento della mattina fino a tarda sera, attraversando allenamento, vita quotidiana e tempo libero. "A Day in the Life with Elisabetta Canalis” è il progetto con cui Macron lancia la collezione Fall/Winter ’26 di O.N.E., la sua linea di abbigliamento lifestyle high-end. La Canalis è interprete naturale della filosofia Activefashion, l’estetica che prende forma dalla performance. Elisabetta indossa i capi della FW ’26 di O.N.E. nei diversi momenti della propria giornata, mostrando in modo autentico la versatilità della collezione e la sua capacità di accompagnare uno stile di vita contemporaneo, dinamico e in continuo movimento.