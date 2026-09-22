1 di 56
© ufficio stampa
© ufficio stampa
© ufficio stampa

© ufficio stampa

© ufficio stampa

COVER GIRL

"Un giorno con Elisabetta Canalis": il sogno degli italiani diventa... realtà

22 Set 2026 - 07:30
56 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Un giorno con Elisabetta Canalis a Los Angeles, città dove l’attrice e conduttrice italiana vive da diversi anni: dal primo momento della mattina fino a tarda sera, attraversando allenamento, vita quotidiana e tempo libero. "A Day in the Life with Elisabetta Canalis” è il progetto con cui Macron lancia la collezione Fall/Winter ’26 di O.N.E., la sua linea di abbigliamento lifestyle high-end. La Canalis è interprete naturale della filosofia Activefashion, l’estetica che prende forma dalla performance. Elisabetta indossa i capi della FW ’26 di O.N.E. nei diversi momenti della propria giornata, mostrando in modo autentico la versatilità della collezione e la sua capacità di accompagnare uno stile di vita contemporaneo, dinamico e in continuo movimento.

elisabetta canalis

Ultime gallery

25

Ilary Blasi, Bastian e gli invitati: l'album delle nozze sui social

56

"Un giorno con Elisabetta Canalis": il sogno degli italiani diventa... realtà

67

Okoye avvistato con Belen: nasce una nuova coppia?

44
Valentina Anna Best

La nuova fiamma di Ruben Dias svelata dai social

32
Sol Rinaldi

Salvio papà: l'ex Benfica e Sol aspettano un figlio

17

Una tifosa speciale per Scamacca: la moglie Flaminia spinge Gianluca contro la Juve

26

Lady Lobotka pazza di Napoli: "La mia città preferita"

12

Mastantuono ci prova? La modella Onlyfans mostra la chat, ma l'argentino smentisce

25

Ilary Blasi, Bastian e gli invitati: l'album delle nozze sui social

I più visti di Cover Girl

Ilary Blasi, Bastian e gli invitati: l'album delle nozze sui social

Una tifosa speciale per Scamacca: la moglie Flaminia spinge Gianluca contro la Juve

Lady Lobotka pazza di Napoli: "La mia città preferita"

Sol Rinaldi

Salvio papà: l'ex Benfica e Sol aspettano un figlio

Mastantuono ci prova? La modella Onlyfans mostra la chat, ma l'argentino smentisce

Valentina Anna Best

La nuova fiamma di Ruben Dias svelata dai social