Babolat-Lamborghini: una racchetta per andare "veloci" anche a padel
Arriva la BL003: una racchetta d'eccellenza senza compromessi
Dopo il successo delle edizioni BL001 e BL002, Babolat e Automobili Lamborghini presentano il nuovo capitolo della loro collaborazione: la racchetta da padel BL003, emblema di un’alleanza sempre più solida tra due protagonisti globali della performance e dell’innovazione.
Frutto di un processo di sviluppo congiunto, la BL003 combina l’expertise di Babolat nella tecnologia di gioco con la competenza di Automobili Lamborghini nel design strutturale e nell’ingegneria avanzata del carbonio. Il risultato è una racchetta d’eccellenza, pensata per giocatori che ricercano sensazioni e prestazioni senza compromessi.
Ispirata al DNA delle supersportive italiane, integra geometrie evolute, fibre di carbonio ad alto modulo e un’architettura strutturale ottimizzata per garantire massima stabilità, reattività e precisione ad ogni colpo.
Grazie alla sua costruzione leggera e al profilo aerodinamico, la BL003 offre una maneggevolezza straordinaria, permettendo ai giocatori di esprimere potenza e controllo con la massima naturalezza. Le sue prestazioni derivano dall’impiego di materiali di ultima generazione, selezionati per garantire reattività e precisione assolute:
Carbonio 3K sulla superficie
Telaio in carbonio rinforzato con KORIDION, una schiuma avanzata sviluppata a partire da una tecnologia brevettata e utilizzata nei veicoli Lamborghini
Realizzata a mano presso il Babolat Padel Studio in Spagna – il laboratorio dove prendono forma, in serie limitata, le racchette più esclusive del marchio – la BL003 è dotata di un rivestimento termoplastico in ABS/TPU che assicura un comfort superiore all’impatto e una resistenza prolungata nel tempo.
La BL003 rappresenta il terzo capitolo di una collaborazione di successo avviata nel 2024 con la BL001, la racchetta che ha introdotto nel padel l’ingegneria avanzata della fibra di carbonio Lamborghini. Prodotto negli stabilimenti Lamborghini e presentato durante Arena, l’evento globale dedicato a fan e clienti del marchio, il modello di debutto ha segnato l’inizio di una nuova era per entrambe le aziende.
Il percorso è proseguito nel 2025 con la BL002, realizzata presso il Babolat Padel Studio e apprezzata per la maggiore stabilità, la composizione dei materiali esclusiva e un design ispirato alle linee aerodinamiche delle supersportive Lamborghini.
La BL003 incarna lo spirito competitivo del padel e la sofisticazione tecnica del mondo automobilistico, affermandosi come la racchetta ideale per i giocatori che desiderano spingersi oltre i propri limiti.
"Con la BL003 i giocatori accedono a un nuovo livello di tecnologia e sensazioni. È l’espressione più avanzata della nostra visione condivisa: maneggevolezza, potenza a richiesta ed esclusività senza compromessi", dichiara José Luis Sanz, responsabile Babolat Padel.
La Babolat x Automobili Lamborghini BL003 sarà disponibile dal 5 febbraio 2026 in edizione limitata su www.babolat.com e presso rivenditori ufficiali selezionati a livello globale.