Babolat-Lamborghini: una racchetta per andare "veloci" anche a padel

La BL003 rappresenta il terzo capitolo di una collaborazione di successo avviata nel 2024 con la BL001, la racchetta che ha introdotto nel padel l’ingegneria avanzata della fibra di carbonio Lamborghini. Prodotto negli stabilimenti Lamborghini e presentato durante Arena, l’evento globale dedicato a fan e clienti del marchio, il modello di debutto ha segnato l’inizio di una nuova era per entrambe le aziende.