Milano-Cortina 2026, infortunio shock per la stella snowboard McMorris

Grave caduta per Mark McMorris durante i test di Big Air a Livigno. Il campione canadese è uscito in barella: ansia per le sue condizioni a Milano-Cortina 2026.

05 Feb 2026 - 12:04
Fiato sospeso a Livigno per le condizioni di Mark McMorris, la leggenda canadese dello snowboard finita in ospedale dopo una brutta caduta durante gli allenamenti di Big Air. Il trentaduenne, già tre volte bronzo olimpico, è stato soccorso e portato via in barella a seguito di un impatto violento sulla mastodontica rampa da 50 metri, proprio mentre rifiniva i salti in vista delle qualificazioni. Non è la prima volta che il "guerriero" McMorris si trova a fare i conti con la sfortuna: la sua carriera è stata segnata da recuperi prodigiosi, come quello dopo il gravissimo incidente del 2017, ma questo nuovo stop a ridosso della cerimonia inaugurale di Milano-Cortina 2026 getta un’ombra pesante sulla sua quarta partecipazione ai Giochi.

