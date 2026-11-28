In centro

Non pensate però che sia stato il dipartimento di Polizia ad acquistare il veicolo (sareste contenti se le vostre tasse fossero usate per una supercar da 500 mila dollari?). Sono oltre trent'anni, dal 1993, che Beverly Hills collabora con l'associazione benefica no profit BHPOA. Un rapporto di amicizia che permette di di organizzare il Rodeo Drive Concours d'Elegance, l'evento che ogni anno per la Festa del Papà chiude la famosa Rodeo Drive per esporre supercar rare.

Babbo Natale

La Ferrari ha fatto il suo debutto in anticipo e in occasione del Rodeo Drive Holiday Lighting Celebration: quando la città accende le illuminazioni natalizie. Sfilando nel quartiere dello shopping di lusso, agenti, addetti alla sicurezza e curiosi hanno visto passare sul sedile del passeggero Babbo Natale. La Ferrari era, ovviamente, equipaggiata con la livrea ufficiale della Polizia e con le luci di emergenza accese. Il clima non è lo stesso del Polo Nord ma, per una volta, i cavalli italiani hanno sostituito le renne della Lapponia.