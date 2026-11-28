Babbo Natale su una Ferrari Purosangue
La cittadina americana di Beverly Hills ha "arruolato" il SUV V12 per un compito piuttosto specialedi Redazione Drive Up
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I Beverly Hills Cops (sì, quelli resi famosi da Eddie Murphy) hanno un nuovo alleato per "combattere" il crimine. E che alleato: una Ferrari Purosangue, primo SUV del Cavallino Rampante. Un'auto speciale, lussuosa, esclusiva, velocissima e sarà per questo che è stata scelta per accompagnare...Babbo Natale. Uno che di velocità se ne intende, visto che fa il giro del mondo in una notte.
In centro
Non pensate però che sia stato il dipartimento di Polizia ad acquistare il veicolo (sareste contenti se le vostre tasse fossero usate per una supercar da 500 mila dollari?). Sono oltre trent'anni, dal 1993, che Beverly Hills collabora con l'associazione benefica no profit BHPOA. Un rapporto di amicizia che permette di di organizzare il Rodeo Drive Concours d'Elegance, l'evento che ogni anno per la Festa del Papà chiude la famosa Rodeo Drive per esporre supercar rare.
Babbo Natale
La Ferrari ha fatto il suo debutto in anticipo e in occasione del Rodeo Drive Holiday Lighting Celebration: quando la città accende le illuminazioni natalizie. Sfilando nel quartiere dello shopping di lusso, agenti, addetti alla sicurezza e curiosi hanno visto passare sul sedile del passeggero Babbo Natale. La Ferrari era, ovviamente, equipaggiata con la livrea ufficiale della Polizia e con le luci di emergenza accese. Il clima non è lo stesso del Polo Nord ma, per una volta, i cavalli italiani hanno sostituito le renne della Lapponia.