EDIZIONE LIMITATA

Vettura con motore V12 che sarà prodotta solo in 110 esemplari

Aston Martin si regala la Valour per i 110 anni di storia





































1 di 20 © Aston Martin

© Aston Martin 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Un compleanno speciale, una macchina speciale. Aston Martin ha deciso di regalarsi un nuovo modello per celebrare i 110 anni di storia: la Valour. La casa inglese ha svelato la edizione speciale con motore V12 e cambio manuale, realizzata per onorare la lunga tradizione del marchio di prestigiose auto sportive a motore anteriore e per deliziare gli appassionati che desiderano esperienze di guida pure e viscerali.

Un orgoglio per il presidente esecutivo Lawrence Stroll: "Valour è una celebrazione della passione per la guida e della straordinaria eredità di Aston Martin, ma rispecchia anche l’essenza del marchio di oggi, vibrante e rivitalizzato. Un'icona moderna che fonde il carattere classico con l'esecuzione contemporanea, Valour cattura l'essenza dell'entusiasmo e dell'esclusività che definiscono questo storico marchio automobilistico. Vetrina delle nostre capacità di design, ingegneria e produzione di livello mondiale, Valour mostra ulteriormente come Aston Martin sia campione di guida e produttore delle auto di lusso ad alte prestazioni più emozionanti, esclusive e desiderabili del mondo".

LE CARATTERISTICHE

Destinata a coloro che ricercano un'esperienza di guida davvero coinvolgente, la dedizione di Valour verso le prestazioni e gli stimoli che hanno definito un'epoca non è seconda a nessuno. Unica vettura sportiva disponibile con motore V12 anteriore con cambio manuale, ha un approccio di guida tanto classico da essere un unicum nel 2023, e rappresenta un emozionante tributo a un'epoca d'oro della guida.

A partire da questo ricco patrimonio, Valour è stata realizzata utilizzando tecnologie, metodi e materiali all'avanguardia. Splendido ritorno al passato e capolavoro contemporaneo, Valour rappresenta il meglio di Aston Martin di ieri e di oggi, ed è l'antidoto alle auto che cercano di isolare il guidatore dall’esperienza di guida.

La dinastia della Valour non è seconda a nessuno. Ispirata alla V8 Vantage originale e alla magnifica RHAM/1 "Muncher" del 1980, vanta la potenza sfrenata tipica delle auto sportive Aston Martin di ultima generazione: macchine come la V600 Vantage con doppia sovralimentazione degli anni '90, per un certo periodo l'auto di serie più potente al mondo. Il design immacolato e l'esecuzione impeccabile riecheggiano quelli della splendida supercar One-77, mentre il suo intenso carattere incentrato sul guidatore collega la Valour alla one-off Victor.

Con una produzione limitata a soli 110 esemplari in tutto il mondo, la rarità di Valour la collocherà tra le Aston Martin più collezionabili. Un'entusiasmante specifica di fine epoca, che abbina per la prima volta l'epico V12 biturbo da 5,2 litri da 715 CV/753 Nm a un cambio manuale a sei marce su misura, garantisce un'esperienza davvero coinvolgente e assicura alla Valour un posto nel pantheon delle grandi auto da guida di tutti i tempi.

Grazie a un'esclusiva taratura del gruppo propulsore, l'immensa potenza e la coppia della Valour non conoscono limiti, offrendo al guidatore prestazioni complete e il massimo controllo in ogni marcia. Un differenziale meccanico a slittamento limitato esalta il senso di connessione analogica diretta tra auto e guidatore, con il supporto e la rassicurazione dei sistemi elettronici di controllo della trazione e della stabilità. Anche le modalità di guida di Valour – Sport, Sport+ e Track – sono state messe a punto per offrire una risposta dell'acceleratore, una gestione della coppia e un carattere sonoro meticolosi.

Per sottolineare le sue caratteristiche dinamiche, Valour ha delle sospensioni su misura, con ammortizzatori, molle e barre antirollio adattive, tutte studiate specificamente per la vettura. La geometria dell'assetto delle ruote è dotata di impostazioni dedicate di campanatura, inclinazione e convergenza. Queste caratteristiche assicurano a Valour qualità di guida e maneggevolezza distinte e ben definite. Essendo un'auto stradale, è necessario trovare un equilibrio tra un controllo verticale saldo e preciso e una decisa resistenza al rollio, offrendo allo stesso tempo l’adattamento necessario per brillare sulle strade di grande percorrenza.

Per affinare ulteriormente il suo carattere dinamico unico, la struttura della carrozzeria personalizzata di Valour è caratterizzata da pannelli a taglio anteriori e posteriori, da un puntone nella sospensione posteriore e da un rinforzo del serbatoio. Questi elementi

massimizzano la rigidità torsionale e laterale, fornendo alle sospensioni una piattaforma ottimizzata per offrire un controllo più preciso della carrozzeria e una maggiore raffinatezza. Inoltre, un nuovo sistema di sterzo offre al guidatore una sensazione di dettaglio, connessione e immediatezza ancora maggiori.

Con i freni carboceramici di serie, la Valour ha un'ampia potenza di arresto grazie ai dischi anteriori da 410 mm x 38 mm e alle pinze a 6 pistoncini. Al posteriore, i dischi da 360 mm x 32 mm sono abbinati a pinze a 4 pistoncini. Offrendo maggiori prestazioni di frenata e una significativa riduzione di 23 kg della massa non sospesa rispetto ai freni in acciaio, questi dischi CCB sono progettati per resistere al fading dei freni a temperature fino a 800 gradi, consentendo al guidatore di esplorare tutto il potenziale prestazionale di Valour con la massima fiducia e un controllo preciso.

A completare l'impressionante dotazione hardware di Valour, un set di splendidi cerchi da 21" in lega leggera forgiata "a nido d'ape", dotati degli ultimissimi pneumatici Michelin Pilot Sport S 5 specifici per AML - 275/35 R21 all'anteriore e 325/30 R21 al posteriore - per una maneggevolezza e una tenuta di strada di livello sia sul bagnato che sull'asciutto.

Simon Newton, Direttore delle prestazioni dei veicoli Aston Martin, ha dichiarato: "Ispirandoci alle iconiche muscle car del nostro passato, abbiamo dotato Valour di un'abbondanza di potenza e di coppia, utilizzando al contempo la tecnologia e l'ingegneria moderne per rendere queste prestazioni più sfruttabili e piacevoli. Un ruolo fondamentale nel soddisfare un guidatore alla ricerca del piacere della guida, lo ha avuto l’abbinamento del nostro favoloso motore V12 con un cambio manuale. Si trattava di una parte unica del briefing e il risultato finale è qualcosa di veramente indimenticabile: un'auto per piloti all'avanguardia che si diverte a essere spinta al limite e che ha il vero cuore e l'anima di un classico analogico senza tempo".

Queste immense capacità prestazionali e le intense caratteristiche di guida sono espresse vividamente in una linea ampia e nella carrozzeria altamente sviluppata. Realizzata interamente in fibra di carbonio, la carrozzeria sposa il linguaggio di design contemporaneo di Aston Martin con spunti immediatamente riconoscibili dell'iconica V8 Vantage degli anni Settanta. Il risultato è audace e inconfondibile da qualsiasi angolazione.

Il cofano a conchiglia presenta un'ampia presa d'aria a "ferro di cavallo" e due condotti NACA per fornire un'ampia ventilazione al V12 biturbo che si trova al di sotto. L'iconica forma della griglia di Aston Martin è stata evoluta per migliorare sia la forma che la funzione. La sua sezione centrale è definita da listelli in alluminio, mentre le grandi prese d'aria in fibra di carbonio su entrambi i lati alimentano il motore e i freni con aria fredda. Inoltre, incorniciano i fari rotondi a LED di ispirazione classica, unici per la Valour, che si trovano sotto la griglia a forma di sopracciglio con effetto minaccioso.

Il moderno design aerodinamico è stato incorporato senza sforzo, con una gestione esperta del flusso d'aria che ottimizza la stabilità, ottenendo al contempo un design unico e deciso. Il prominente splitter anteriore e le prese d'aria sui parafanghi anteriori incorporati nei fianchi della Valour lavorano in armonia con il pannello parabrezza posteriore strutturato per generare vortici, la coda Kamm elegantemente inclinata verso l'alto e il diffusore prominente per raggiungere l'equilibrio aerodinamico.

La parte posteriore presenta anche una spettacolare linea di luci di coda, con gruppi luminosi a LED (sei su ciascun lato) che richiamano la rivoluzionaria hypercar Valkyrie. Un elemento in alluminio a tutta ampiezza – fresato e lucidato fino a una finitura impeccabile – delinea la parte posteriore, separando le sezioni superiore e inferiore con un effetto visivo notevole. Tra gli elementi del diffusore posteriore si trova il fulcro dello straordinario design posteriore di Valour: un sistema di scarico a tre terminali realizzato in acciaio leggero inossidabile. Con uno spessore delle pareti inferiore a 1 mm, questo tubo speciale consente di risparmiare 7 kg di peso rispetto a un sistema tradizionale, pur emettendo una ‘musica’ di grande impatto.

La celebrazione del patrimonio Aston Martin da parte di Valour continua all'interno, con un abitacolo a due posti senza tempo, dalla semplicità non comune e dalla tattilità seducente. La leva del cambio manuale ne è il fulcro: con una scelta tra alluminio lavorato, titanio, fibra di carbonio o noce per il pomello del cambio e un meccanismo di cambio a vista per enfatizzare la connessione meccanica, Valour punta a restituire il coinvolgimento fisico ed emotivo che è andato perso con il progresso.

L'uso sapiente dei materiali è da tempo un marchio di fabbrica Aston Martin, quindi non sorprende che gli interni della Valour risplendano con combinazioni originali e di grande effetto da cui i clienti possono creare le loro specifiche uniche. Ad esempio, il tradizionale tweed di lana ispirato ai rivestimenti dei sedili della DBR1 dell'Aston Martin vincitrice di Le Mans nel 1959 crea un meraviglioso contrasto con l'intreccio high-tech della fibra di carbonio utilizzata per formare le strutture dei sedili, i pannelli delle portiere su misura, le prese d'aria, la console centrale superiore e il tunnel della trasmissione.

A rendere unico il veicolo è anche la possibilità di personalizzare la livrea. Separando la carrozzeria di Valour in quattro aree – frontale, cofano, fiancate e posteriore – i clienti possono scegliere tra un'ampia gamma di strisce e grafiche dipinte a mano, che possono essere applicate in uno qualsiasi dei 21 colori di vernice.

Se un cliente desidera andare oltre la gamma di opzioni standard della Valour, può rivolgersi a Q, servizio di personalizzazione messo a disposizione da Aston Martin per creare specifiche veramente su misura. Tra gli esempi, la progettazione di una livrea unica, la carrozzeria in fibra di carbonio 2x2 twill completamente esposta con una tinta a scelta tra rosso, blu o verde, i cerchi verniciati, i dettagli degli interni in fibra di carbonio Mokume o una scelta di tessuti Johnsons of Elgin in tweed e cashmere per i sedili e i rivestimenti del capo.

Miles Nurnberger, Direttore del Design Aston Martin, ha dichiarato: "In Aston Martin il design è sempre votato al progresso, ma quando si tratta di celebrare un’occasione significativa – in questo caso il nostro 110° compleanno – ci concediamo un po' di libertà. Di conseguenza, la Valour è gloriosamente non omologata; un'auto classica e della vecchia scuola ripensata e ricalibrata in funzione del 2023. Un ritorno alla forma cesellata, allontanandosi dalle forme più scultoree che definiscono l’attuale produzione di serie delle Aston Martin, con dettagli audaci e materiali moderni che affondano le radici nel presente. Volevamo che il suo aspetto riflettesse l'esperienza di guida. La cruda fisicità della forma dovrebbe dirvi tutto quello che c'è da sapere sulle feroci prestazioni e sui brividi analogici che si provano nel domare un'auto sportiva con cambio manuale da 715 CV, ma il chiaro utilizzo della tecnologia più recente indica un'auto dalle maniere moderne e dalle eccezionali capacità dinamiche".

La produzione della Valour inizierà presso la sede Aston Martin di Gaydon nel terzo trimestre del 2023, mentre le prime consegne sono previste per il quarto trimestre del 2023. Destinata a diventare una delle vetture più ambite dell'impareggiabile serie di iconiche auto sportive a motore anteriore di Aston Martin, la Valour è un prezioso pezzo da collezione che esige di essere guidato.