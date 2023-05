Aston Martin DBX 707, potenza e lusso

Aston Martin DBX 707, il suv più potente in circolazione. 707 sono appunto i cavalli del nuovo motore V8 biturbo da quattro litri. Prestazioni, dunque, da urlo: 0-100 km/h in 3,3 secondi e velocità massima di 310 km/h. La casa inglese, come nel suo dna, non ha tralasciato lo stile e l'eleganza. Vicky Piria l'ha provata per noi sulle strade di Monterosso in Liguria.