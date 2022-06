A Milano Alessandro Gino ci svela l'Aston Martin DBX707

A MILANO

L'evento per presentare ai clienti il suv più potente in circolazione

Il suv più potente in circolazione: ecco l'Aston Martin DBX707. In attesa di provarla, Alessandro Gino ci ha svelato le caratteristiche dell'ultimo modello della casa inglese. Nello showroom di Milano in viale Certosa, nell'evento per presentarla ai clienti, il General Manager del gruppo che porta il suo nome ci ha portato alla scoperta della DBX707: “Aston Martin ha dato un’evoluzione importante a quello che era già il successo del DBX. Ho chiesto agli ingegneri Aston come avessero fatto a raggiungere una potenza così alta. Hanno lavorato molto su quella che è la turbina, la mappatura del propulsore e lo scarico non solo per generare 707 cavalli di potenza ma 900 Nm di forza, davvero un’accelerazione poderosa che si può sperimentare grazie anche al launch control”. Aston Martin DBX707: il suv più potente

























1 di 14 © Luca Riva Studio SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Luca Riva Studio

© Luca Riva Studio

© Luca Riva Studio

© Luca Riva Studio

© Luca Riva Studio

© Luca Riva Studio

© Luca Riva Studio

© Luca Riva Studio

© Luca Riva Studio

© Luca Riva Studio

© Luca Riva Studio

© Luca Riva Studio

© Luca Riva Studio

© Luca Riva Studio 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Per distinguerla dalla versione base del DBX, la divisione di Aston capitanata da Marek Reichman ha apportato modifiche anche di livello estetico. Dall’esterno un dettaglio che spicca è ad esempio la griglia con barre orizzontali di dimensione maggiore ora suddivise con un divario più ampio. Nella parte posteriore inconfondibili invece i quattro terminali di scarico. Anche gli interni hanno il suo perché con un assetto sportivo ben visibile a partire dai sedili in parte nella stessa tonalità blu della vettura, che con un mix di pelle e Alcantara la rendono davvero affascinante.

Chiaramente i fortunati compratori di questa vettura possono dare sfogo alla loro fantasia nel personalizzare il veicolo, grazie all’apposito programma Q by Aston Martin che la casa inglese ha messo loro a disposizione.

Tra gli altri dettagli del DBX707 questa volta di tipo tecnico, il General Manager ha ricordato l’impianto frenante ad opera dell’azienda italiana Brembo e alcune modifiche agli interni, tra cui il manettino che rende più facile passare nei diversi settaggi sino ad arrivare alla modalità Sport Plus. Infine, il settaggio ESP off che permette di sperimentare a pieno tutta l’esuberanza del motore che fanno fruttare in maniera completa i 707 cavalli. “Spero di avervi raccontato qualcosa che vi abbia fatto venire la voglia di provarla perché la vettura demo arriverà tra pochissimo", conclude Gino.