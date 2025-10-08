Aston Martin DB12S: 700 CV in abito da sera

Aston Martin amplia la sua gamma con la nuova DB12 S, evoluzione della GT britannica disponibile nelle versioni Coupé e Volante. Presentata come l’erede spirituale delle storiche “S” della Casa di Gaydon, la DB12 S è già ordinabile, con le prime consegne previste per l’inizio del 2026. I prezzi non sono ancora stati comunicati, ma si tratta di un dettaglio secondario per un modello destinato a una clientela esclusiva.

Design e aerodinamica evoluti

Con 4,73 metri di lunghezza, 2,05 di larghezza e un passo di 2,80 metri, la DB12 S riprende le proporzioni eleganti tipiche di Aston Martin, accentuandone la vocazione sportiva. Il frontale è dominato da un doppio splitter, nuove feritoie sul cofano e una finitura in nero lucido o fibra di carbonio, mentre al posteriore spiccano spoiler fisso, diffusore maggiorato e quattro terminali di scarico sovrapposti. Il badge “S” sui parafanghi è realizzato a mano, con smalto rosso e finitura cromata, simbolo dell’artigianalità inglese.

Abitacolo artigianale e tecnologia contemporanea

Gli interni della DB12 S mantengono la cura sartoriale tipica del marchio, con materiali pregiati e dettagli sportivi. Le cinture di sicurezza rosse, le cuciture a contrasto e il rotore anodizzato rosso per la selezione delle modalità di guida aggiungono un tocco racing all’eleganza britannica. Di serie, i sedili Sport Plus sono regolabili elettricamente su 16 posizioni, mentre a richiesta sono disponibili i sedili Performance in fibra di carbonio e il volante in Alcantara riscaldato.