Aston Martin DB12S: 700 CV in abito da sera

Aston Martin DB12S: più potente ma sempre elegante
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Aston Martin presenta la nuova DB12 S, un'evoluzione ad alte prestazioni della gran turismo inglese che non rinuncia a classe ed eleganza
© Ufficio Stampa
Aston Martin amplia la sua gamma con la nuova DB12 S, evoluzione della GT britannica disponibile nelle versioni Coupé e Volante. Presentata come l’erede spirituale delle storiche “S” della Casa di Gaydon, la DB12 S è già ordinabile, con le prime consegne previste per l’inizio del 2026. I prezzi non sono ancora stati comunicati, ma si tratta di un dettaglio secondario per un modello destinato a una clientela esclusiva.
Design e aerodinamica evoluti
Con 4,73 metri di lunghezza, 2,05 di larghezza e un passo di 2,80 metri, la DB12 S riprende le proporzioni eleganti tipiche di Aston Martin, accentuandone la vocazione sportiva. Il frontale è dominato da un doppio splitter, nuove feritoie sul cofano e una finitura in nero lucido o fibra di carbonio, mentre al posteriore spiccano spoiler fisso, diffusore maggiorato e quattro terminali di scarico sovrapposti. Il badge “S” sui parafanghi è realizzato a mano, con smalto rosso e finitura cromata, simbolo dell’artigianalità inglese.
Abitacolo artigianale e tecnologia contemporanea
Gli interni della DB12 S mantengono la cura sartoriale tipica del marchio, con materiali pregiati e dettagli sportivi. Le cinture di sicurezza rosse, le cuciture a contrasto e il rotore anodizzato rosso per la selezione delle modalità di guida aggiungono un tocco racing all’eleganza britannica. Di serie, i sedili Sport Plus sono regolabili elettricamente su 16 posizioni, mentre a richiesta sono disponibili i sedili Performance in fibra di carbonio e il volante in Alcantara riscaldato.
La DB12 S introduce il nuovo sistema multimediale con supporto per Apple CarPlay Ultra, che integra anche la strumentazione digitale. Sono presenti cinque modalità di guida — Wet, GT, Sport, Sport+ e Individual — che regolano parametri di motore, sterzo, cambio e sospensioni.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Il V8 più potente di sempre su una DB
Sotto il cofano, la DB12 S monta il già noto V8 biturbo da 4.0 litri, ora portato da 680 a 700 cavalli e 800 Nm di coppia massima. Posizionato in configurazione anteriore-centrale, è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti collegato a un differenziale elettronico a slittamento limitato sull’asse posteriore. Le prestazioni sono da prima della classe: 0-100 km/h in 3,5 secondi (3,6 per la Volante) e velocità massima di 325 km/h.
Con questa versione, la Casa di Gaydon consolida il proprio ritorno nel segmento delle gran turismo ad alte prestazioni, proseguendo la trasformazione della sua gamma in chiave più sportiva e tecnologica, senza rinunciare al fascino intramontabile del marchio britannico.