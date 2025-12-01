Dua Lipa parla in italiano per Milano-Cortina: "Ci vediamo dopo?"

Dua Lipa non smette di stupire e questa volta lo fa andando oltre la musica e la moda. La popstar britannica ha letteralmente conquistato il web con un video diventato immediatamente virale, in cui si cimenta in una performance inaspettata: parla in italiano. L'occasione è prestigiosa: la cantante è la protagonista assoluta del nuovo spot che pubblicizza l'inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, in partenza il prossimo febbraio. Nel video, Dua Lipa sfoggia il suo inaspettato italiano, caratterizzato da un accento squisitamente british che ha reso la clip ancora più affascinante: "Ciao ragazzi. Ci vediamo dopo, ok? Baci".