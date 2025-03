Arriva in Italia il Super Hybrid di JAECOO 7, autonomia estesa a 1.200 km

Sistema Super Hybrid: il meglio dei due mondi HEV + EV - L'efficiente coordinamento tra il motore DHE 1.5 TGDI di quinta generazione e la trasmissione DHT consente di produrre 255 kW e una coppia massima di 375 Nm per una potenza complessiva di oltre 340 CV, paragonabile a quella di un motore tre litri turbo. L’erogazione della potenza è tempestiva e rapida in fase di accelerazione, con uno scatto da 0 a 50 km/h in soli 3,8 secondi. Inoltre, grazie alla sua riserva di potenza, anche la ripresa dalle velocità superiori è garantita, permettendo sorpassi più rapidi e sicuri, offrendo un'esperienza di guida potente. JAECOO 7 Super Hybrid è progettato per affrontare diversi scenari di guida offrendo due soluzioni di mobilità: EV e HEV, un veicolo a doppia alimentazione che combina perfettamente i vantaggi dell’ibrido alla spina. Per i brevi spostamenti quotidiani, gli utenti possono semplicemente attivare la modalità EV per godere della migliore autonomia elettrica pura della categoria, più che sufficiente per gli spostamenti quotidiani. In modalità EV, JAECOO 7 Super Hybrid offre anche una silenziosità e una fluidità eccezionali, paragonabili a quelle dei veicoli elettrici puri, consentendo agli utenti di muoversi tranquillamente nel caos cittadino in un’ambiente di viaggio in modo sostenibile e confortevole. Per i lunghi viaggi durante i quali la ricarica può risultare scomoda, il JAECOO 7 Super Hybrid può funzionare come un full hybrid (HEV) con consumi di appena 6 l/100km (WLTP), il miglior della categoria. Con il supporto della tecnologia SHS, JAECOO 7 Super Hybrid ha un'autonomia totale di oltre 1.200 km, eliminando di fatto l'ansia da autonomia e rappresentando la soluzione ideale per le attuali esigenze di mobilità ecologica.