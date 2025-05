Le pagelle di Piantanida: matrioska Angelino, Dia diamante o zircone?

MAN 3

Entra al minuto 86 e negli ultimi tre minuti decide che questa è la settimana giusta per aprire la botola e finire nel fantastico mondo dei silurati del weekend. Perché posso capire un’occasione, posso accettarne due, posso chiudere gli occhi sulla terza, ma quando si mangia i piedi a un metro dalla porta non posso far altro che affiancare quel voto al suo nome.