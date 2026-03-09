Anche Lotus passa all'ibrido

Le auto elettriche non bastano più. O meglio: non possono essere l'unica soluzione per un marchio che ha ambizioni globali. Se ne sono resi conto in Lotus che, dopo aver più volte annunciato un futuro esclusivamente a zero emissioni, oggi rivede i propri piani di sviluppo. A lato dei motori elettrici arriverà una versione ibrida plug-in chiamata - per esigenze di marketing - X Hybrid.

Per tutti gli altri

Il motivo dietro questo cambio di strategia è dovuto alla volontà di rivolgersi a un pubblico più ampio. L'auto elettrica non può essere considerata - per ora - come la preferita dalla maggior parte degli automobilisti. A maggior ragione in un segmento come quello di Lotus: premium e sportivo, dove chi compra vuole vivere anche qualche emozione. Dunque si cambia e sotto il cofano anteriore arriva un 2.0 litri quattro cilindri turbo benzina da 279 CV ma la potenza complessiva (grazie ai due motori elettrici) è di 952 CV.

Migliore autonomia

Le prestazioni sono strabilianti perché permettono all'Eletre (un SUV di grandi dimensioni) di raggiungere i 100 km/h in 3,3 secondi. Il dato più interessante riguarda però l'autonomia che, grazie alla doppia alimentazione, arriva a 1.200 km combinati tra benzina ed energia elettrica. La batteria è da 70 kWh e si può ricaricare dal 20 all'80% in meno di venti minuti grazie alle colonnine rapide. L'ordinabilità è già aperta ma le prime consegne sono previste non prima di fine 2026.