Cortina, la pista da bob cade a pezzi: dopo l'oro olimpico regna l'abbandono

Da tempio dell'oro a pista fantasma: il declino dell'impianto di bob a Cortina a un mese dai Giochi. Danni per un milione e futuro incerto

09 Mar 2026 - 15:41

L’eco delle medaglie d’oro e il trionfo dello slittino azzurro sembrano già appartenere a un’epoca remota. A meno di un mese dalla gloria olimpica, la pista di bob, slittino e skeleton di Cortina - come scrive La Repubblica - offre uno spettacolo spettrale: il ghiaccio si scioglie in larghe pozzanghere e la scritta "Milano Cortina" sulle paraboliche sbiadisce sotto il peso dell'incuria. Quello che doveva essere il gioiello da 124 milioni di euro somiglia oggi a un "serpente in agonia", dove chiunque può entrare e camminare indisturbato tra fili scoperti e quadri elettrici danneggiati. Mentre l'assessore Giorgio Da Rin e la Fondazione si rimpallano le responsabilità sulla mancata disputa dei campionati italiani, un rapporto tecnico di Simico fotografa una realtà desolante: manometri rotti e danni che, secondo alcune stime, sfiorerebbero il milione di euro.

Il sogno di Armin Zöggeler, che aveva celebrato l'impianto come la nuova casa del budello italiano, si scontra con un labirinto burocratico: tra passaggi di consegna tra Comune, Fondazione e Simico, l'impianto di Ronco giace nel fango, circondato da bulldozer fermi e lavori abbozzati. Un paradosso amaro per una struttura che, solo poche settimane fa, era il centro del mondo sportivo.

