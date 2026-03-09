Cortina, la pista da bob cade a pezzi: dopo l'oro olimpico regna l'abbandono

L’eco delle medaglie d’oro e il trionfo dello slittino azzurro sembrano già appartenere a un’epoca remota. A meno di un mese dalla gloria olimpica, la pista di bob, slittino e skeleton di Cortina - come scrive La Repubblica - offre uno spettacolo spettrale: il ghiaccio si scioglie in larghe pozzanghere e la scritta "Milano Cortina" sulle paraboliche sbiadisce sotto il peso dell'incuria. Quello che doveva essere il gioiello da 124 milioni di euro somiglia oggi a un "serpente in agonia", dove chiunque può entrare e camminare indisturbato tra fili scoperti e quadri elettrici danneggiati. Mentre l'assessore Giorgio Da Rin e la Fondazione si rimpallano le responsabilità sulla mancata disputa dei campionati italiani, un rapporto tecnico di Simico fotografa una realtà desolante: manometri rotti e danni che, secondo alcune stime, sfiorerebbero il milione di euro.