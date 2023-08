Alpine A424, ci siamo: è pronta per il debutto in pista

VERSO LO SHAKEDOWN

Il 5 luglio la prima accensione del motore: terminato il lavoro al banco

© ufficio-stampa Ci siamo, la Alpine A424_β è pronta a scendere in pista. La casa francese, a breve, battezzerà il prototipo LMDh che correrà nel Mondiale Wec a partire dal prossimo anno. Terminati i lavori al banco sul motore turbo V6 da 3.4 litri, acceso per la prima volta il 5 luglio, ora è il momento del primo shakedown per iniziare lo sviluppo. Per i test sono stati scelti i tracciati di Paul Ricard, Aragón, Jerez e Portimão, dove i tecnici di Alpine e del Team Signatech intraprenderanno il percorso che porterà la A424 all'omologazione per l'esordio nel WEC in Qatar a marzo 2024.

"Non vediamo l'ora di vedere l'Alpine A424 in pista per la prima volta. Prenderà davvero vita dopo mesi di duro lavoro dietro le quinte da parte dei team Alpine Racing e dei nostri partner. Il programma sta procedendo secondo i piani, con la prima accensione e le prime sessioni al simulatore", ha dichiarato Bruno Famin, vicepresidente di Alpine Motorsports.

© ufficio-stampa

"Ora stiamo entrando in una fase in cui l'obiettivo è capire il nostro pacchetto per poterlo mettere a punto, migliorarne l'affidabilità, ottimizzarlo in tutti i settori e valutare le diverse opzioni tecniche. I passi già compiuti sono solo le prime pietre miliari, il grosso del lavoro resta da fare. I team Alpine Racing e Signatech utilizzeranno tutte le loro competenze riconosciute per avviare questo processo di sviluppo nel corso dell'estate e oltre", la conclusione.