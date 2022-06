Alcantara, un Pinocchio gigante: someone is lying

L'ISTALLAZIONE

Un simbolo contro il greenwashing in occasione della Design Week di Milano

Un Pinocchio gigante contro il greenwashing: questa l'installazione di Alcantara in occasione della Design Week di Milano. Un simbolo contro un problema in crescita la cui eliminazione è una condizione necessaria per implementare la transizione ecologica. "Someone is lying", il messaggio lanciato dall'azienda italiana. © ufficio-stampa

Come la favola di Pinocchio insegna, le bugie avranno anche le gambe corte ma sanno tessere la loro rete di inganni. Le bugie del nostro tempo si chiamano greenwashing, problema che deve essere affrontato in quanto ingannevole e dannoso per il consumatore nonché causa di situazioni di concorrenza sleale perché dirotta gli investimenti da attività sostenibili verso altre che non lo sono. All’inizio del 2021 la Commissione Europea e le autorità nazionali dei consumatori hanno diffuso, per la prima volta in assoluto, i risultati di uno screening di siti web incentrato sul "greenwashing". Hanno analizzato affermazioni ecologiche online di vari settori aziendali evidenziando che nel 42% dei casi tali affermazioni erano esagerate, false o fuorvianti e che potevano potenzialmente qualificarsi come pratiche commerciali sleali ai sensi delle norme dell'UE (Unfair Commercial Practices Directive - Gennaio 2021). L’iniziativa Someone is lying… è stata promossa da Alcantara S.p.A., azienda 100% made in Italy, che con un approccio pioneristico ha ottenuto già nel lontano 2009 l’ambita certificazione di Carbon Neutrality rilasciata da TÜV SÜD, uno dei più rigorosi enti internazionali di certificazione.

© ufficio-stampa

“A distanza di 13 anni continuiamo a migliorare progressivamente il nostro impegno in materia, operando sempre con la massima trasparenza e adottando un approccio basato sui fatti, ovvero su prove scientifiche e certificazioni. Alcantara ha fatto della trasparenza in tema di sostenibilità uno dei suoi assett più importanti, consapevole di quanto sia difficile veicolarne la complessità. Così è nata l'idea di essere chiari, come si è chiari e leggeri quando si spiegano le cose importanti ai bambini: quindi si è scelto di farlo attraverso i personaggi di una favola.” afferma Andrea Boragno Presidente e Amministratore Delegato di Alcantara S.p.A.

© ufficio-stampa

Il progetto, patrocinato da Camera Nazionale della Moda Italiana, è realizzato in collaborazione con Connect4Climate, coalizione della Banca Mondiale che raggruppa istituzioni, attori del settore privato, organizzazioni non governative, università, centri di ricerca e associazioni di categoria. L'alleanza è prova concreta che esperienze italiane d'eccellenza possano essere di ispirazione per il mondo intero. Durante la DesignWeek l'istallazione sarà anche lo sfondo di incontri per condividere esperienze e ribadire la necessità di un impegno responsabile, reale e tangibile sul tema della sostenibilità sia da parte delle aziende che da parte dei singoli di tutte le generazioni.