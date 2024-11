A5, alla guida della station di Casa Audi

Oggetto del nostro test drive è stata la versione diesel da 204 cv, comoda ma che non disdegna un pizzico di sportività grazie al volante incredibilmente comunicativo con cui, tra le strade strette vicino al Lago di Bracciano, l’auto affonda le curve con innata semplicità e precisione. La parte mild hybrid lavora in perfetta sinergia con il motore termico, che lascia spazio all’architettura elettrica quando veleggia e a bassi regimi, e anche il freno non risulta per nulla spugnoso. Il tutto si traduce in una guida lineare quasi intuitiva per un'auto dalle dimensioni piuttosto generose.