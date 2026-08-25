Storie Una Porsche Macan che salva le vite

Nella vasta e rude Lake District nel nord dell'Inghilterra, le strade sono strette, irregolari e perennemente tagliate da un vento che soffia in ogni direzione. Un ambiente che, per essere affrontato, richiede un mezzo da soccorso all'altezza della sfida. Il Dottor John Ferris - consulente in medicina d'urgenza e cure pre-ospedaliere - fornisce servizi di emergenza nelle zone più remote della regione a bordo di una Porsche Macan GTS. Un'automobile veloce, affidabile e con abbastanza spazio per tutta l'attrezzatura