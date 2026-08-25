1 di 7
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Storie

Una Porsche Macan che salva le vite

Nella vasta e rude Lake District nel nord dell'Inghilterra, le strade sono strette, irregolari e perennemente tagliate da un vento che soffia in ogni direzione. Un ambiente che, per essere affrontato, richiede un mezzo da soccorso all'altezza della sfida. Il Dottor John Ferris - consulente in medicina d'urgenza e cure pre-ospedaliere - fornisce servizi di emergenza nelle zone più remote della regione a bordo di una Porsche Macan GTS. Un'automobile veloce, affidabile e con abbastanza spazio per tutta l'attrezzatura

25 Ago 2026 - 12:51
7 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
porsche
porsche macan
macan

Ultimi video

03:29
Cupra Terramar VZ Tribe Edition

Cupra Terramar VZ Tribe Edition

26:01
Puntata Summer Edition del 22 agosto #DriveUp

Puntata Summer Edition del 22 agosto #DriveUp

01:52
La storia di Lamborghini - Cuore toro

La storia di Lamborghini - Cuore toro

03:43
Audi A6 Avant

Audi A6 Avant

01:31
Icaur V27 al MIMO 2026

Icaur V27 al MIMO 2026

03:24
BMW R 1300 RT, una moto stabile e comoda

BMW R 1300 RT, una moto stabile e comoda

04:35
Maserati MCXtrema, un'auto estrema pensata per volare in pista

Maserati MCXtrema, un'auto estrema pensata per volare in pista

01:31
Pagani "Arte in Pista", l'emozione di vivere come un pilota

Pagani "Arte in Pista", l'emozione di vivere come un pilota

02:38
A bordo di Lotus Emira 420 Sport, supercar stabile e reattiva

A bordo di Lotus Emira 420 Sport, supercar stabile e reattiva

02:57
Lamborghini Revuelto SV, la vettura del Toro più potente e veloce di sempre

Lamborghini Revuelto SV, la vettura del Toro più potente e veloce di sempre

15:50
La puntata del 20 agosto* #DriveUp

La puntata del 20 agosto* #DriveUp

02:04
La storia di Lancia & Citroen - Quel tocco in più

La storia di Lancia & Citroen - Quel tocco in più

03:41
A bordo di Dacia Bigster

A bordo di Dacia Bigster

01:47
Nuova Maserati Grecale Folgore

Nuova Maserati Grecale Folgore

02:01
La storia delle Spider - Del vento mi vanto

La storia delle Spider - Del vento mi vanto

03:29
Cupra Terramar VZ Tribe Edition

Cupra Terramar VZ Tribe Edition

I più visti di Drive Up

No autostrada e non più di 100 km: le nuove regole per i "nonni"

Nuovo Codice della Strada, a tu per tu con la Polizia Stradale

Nuovo Codice della Strada, a tu per tu con la Polizia Stradale

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Fare colazione tra le Porsche: il sogno di ogni appassionato

Perché rischiare? Toyota blinda la sua auto più venduta

I "nonni" potranno guidare in autostrada: dietrofront del Governo