Atp Finals, Iapichino: "Atmosfera pazzesca, tennis italiano sta facendo grandi cose"

14 Nov 2026 - 20:18
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"Qualcosa del tennis seguo, da italiana sono orgogliosa, il nostro movimento sta facendo grandissime cose. E' la mia prima volta qui, devo dire che c'è un'atmosfera pazzesca, Torino è meravigliosa e sta ospitando un grandissimo evento". Così in una intervista a LaPresse Larissa Iapichino, campionessa europea e primatista italiana nel salto in lungo, presente a Torino per seguire le Atp Finals al via domani. "Sono molto curiosa di vedere anche domani qualcosa di più e gli atleti in azione", ha aggiunto l'atleta azzurra. 

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