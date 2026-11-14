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COVER GIRL

Dani Alves, la nuota vita da predicatore evangelico costa caro: si è separato da Joana

I due erano sposati da nove anni: hanno una bambina piccola

14 Nov 2026 - 15:57
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La nuova vita da predicatore evangelico costa caro a Dani Alves. L'ex terzino di Juve e Barcellona, ora 43enne, si è separato dalla moglie Joana Sanz. Lo ha annunciato la stessa modella spagnola originaria di Tenerife sui propri canali social: "Più vedo quello che fa, più mi allontano da tutto ciò - ha scritto su Instagram -. Vorrei anche chiarire che siamo separati da un po' di tempo, proprio per questo motivo".

La Sanz e Dani Alves erano sposati da nove anni: il 9 ottobre del 2025 i due erano riusciti ad avere una figlia dopo tante difficoltà. La donna, che è stata accanto all'ex calciatore durante i 14 mesi trascorsi in prigione dall'uomo (era stato condannato per violenza sessuale prima di venire assolto in appello), ha preso la decisione di separarsi a causa dei lunghi periodi trascorsi lontano dalla famiglia dal classe 1983 per partecipare ad eventi religiosi in giro per il mondo.

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