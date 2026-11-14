Dani Alves, la nuota vita da predicatore evangelico costa caro: si è separato da Joana

La Sanz e Dani Alves erano sposati da nove anni: il 9 ottobre del 2025 i due erano riusciti ad avere una figlia dopo tante difficoltà. La donna, che è stata accanto all'ex calciatore durante i 14 mesi trascorsi in prigione dall'uomo (era stato condannato per violenza sessuale prima di venire assolto in appello), ha preso la decisione di separarsi a causa dei lunghi periodi trascorsi lontano dalla famiglia dal classe 1983 per partecipare ad eventi religiosi in giro per il mondo.