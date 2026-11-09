Alisha Lehmann irriconoscibile sui social, i fan sospettano l'intelligenza artificiale: "Non è lei"

Alisha Lehmann è finita al centro del dibattito sui social media dopo aver condiviso una nuova serie di immagini che ha lasciato perplessi migliaia di appassionati. A finire sotto la lente d'ingrandimento degli utenti è stata soprattutto la prima fotografia della sequenza, in cui la calciatrice della nazionale svizzera appare con indosso una tuta sportiva color bordeaux. La sezione commenti del profilo della giocatrice del Leicester si è rapidamente riempita di reazioni scettiche e sospetti su un presunto ricorso a strumenti di intelligenza artificiale, con i follower che hanno espresso tutto il loro stupore attraverso messaggi come "Non è lei" e "Chi è nella prima foto?".