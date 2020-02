Federica Pellegrini in multicolor: nuovo taglio di capelli

Il 2020 di Federica Pellegrini si annuncia... multicolor. La nuotatrice azzurra ha pubblicato su Instagram con il nuovo taglio di capelli abbinato ad una colorazione che sfuma dallo scuro al rosa shocking. "Live in multicolors" scrive Fede nel post che ha già trovato l'apprezzamento dei followers. La 31enne, attesa quest'anno dalle Olimpiadi a Tokyo, non è nuova ai cambi di look, sia nel taglio che nel colore: non si può dire che le manchi il coraggio!