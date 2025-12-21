Raphaela Milagres incanta sul ring e ruba la scena a Joshua e Paul

Nella notte tra venerdì e sabato è andato in scena a Miami il discusso incontro tra l'ex campione dei pesi massimi, Anthony e Joshua, e lo youtuber Jake Paul. Nel match-show che secondo molti rischia di rovinare l’essenza della boxe, c'è una vincitrice certa: si tratta di Raphaela Milagres, una delle ring girl che con la loro bellezza e sensualità hanno infiammato la serata del Kaseya Center. La modella brasiliana, che conta 181mila followers su Instagram, è un volto noto per tutti gli appassionati di boxe e sport da combattimento.