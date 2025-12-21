Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cover Girl
1 di 22
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

COVER GIRL

Raphaela Milagres incanta sul ring e ruba la scena a Joshua e Paul

La modella brasiliana è stata una delle ring girl dell'attesissima riunione di Miami

21 Dic 2025 - 07:00
22 foto

Nella notte tra venerdì e sabato è andato in scena a Miami il discusso incontro tra l'ex campione dei pesi massimi, Anthony e Joshua, e lo youtuber Jake Paul. Nel match-show che secondo molti rischia di rovinare l’essenza della boxe, c'è una vincitrice certa: si tratta di Raphaela Milagres, una delle ring girl che con la loro bellezza e sensualità hanno infiammato la serata del Kaseya Center. La modella brasiliana, che conta 181mila followers su Instagram, è un volto noto per tutti gli appassionati di boxe e sport da combattimento.

raphaela milagres

Ultime gallery

58

Campello-Morata, è di nuovo crisi. In Spagna sono sicuri: "C'è una terza persona"

22

Raphaela Milagres incanta sul ring e ruba la scena a Joshua e Paul

42

Camila Giorgi torna in campo? "Mai dire mai"

48

Jude Bellingham festeggia la sua Ashlyn Castro: "Auguri amore mio"

49

Georgina e il super anello di matrimonio di CR7: "Era il minimo!"

20

Lady Raphinha indignata per l'esclusione del marito dal FIFA World XI

12

Fernando Alonso diventa papà: impazza il gossip con Melissa Jimenez

54

Diletta Leotta incinta, a Fuoriclasse il debutto del pancione in tv

58

Campello-Morata, è di nuovo crisi. In Spagna sono sicuri: "C'è una terza persona"

I più visti di Cover Girl

Georgina e il super anello di matrimonio di CR7: "Era il minimo!"

Jude Bellingham festeggia la sua Ashlyn Castro: "Auguri amore mio"

Lady Raphinha indignata per l'esclusione del marito dal FIFA World XI

Camila Giorgi torna in campo? "Mai dire mai"

Sydney Sweeney "sul ring" di Sports Illustrated: copertina iconica

Fernando Alonso diventa papà: impazza il gossip con Melissa Jimenez