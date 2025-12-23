Logo SportMediaset

Joe Gomez tentato dal Milan, la sua Tamara Tia in attesa

23 Dic 2025 - 07:37
Joe Gomez è tra gli obiettivi del Milan per la difesa. In caso di un suo sbarco in Italia, con lui arriverebbe anche la moglie Tatiana Tia, pronta a godersi da vicino le bellezze della città della moda.

