Joe Gomez tentato dal Milan, la sua Tamara Tia in attesa
23 Dic 2025 - 07:37
23 Dic 2025 - 07:37
20 foto
Joe Gomez è tra gli obiettivi del Milan per la difesa. In caso di un suo sbarco in Italia, con lui arriverebbe anche la moglie Tatiana Tia, pronta a godersi da vicino le bellezze della città della moda.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.