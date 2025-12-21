Dybala-Boca, ora ci si mette anche la suocera: "Oriana vuole andare via"

Il futuro di Paulo Dybala sembra tingersi di colori sempre meno giallorossi. Le sirene che arrivano dall'Argentina non sono più semplici suggestioni di mercato, ma segnali concreti di un distacco che potrebbe consumarsi a fine stagione. A gettare benzina sul fuoco, dopo il pressing del Boca Juniors e dell'amico Paredes, ci ha pensato una voce interna alla famiglia: Catherine Fulop, suocera della Joya. Le parole della signora Fulop a Otro día perdido svelano uno scenario privato che pesa sulle scelte professionali: "È Oriana (Sabatini, la moglie, ndr) quella che vuole andarsene da Roma".