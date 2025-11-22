Zoff: "Scudetto? Spalletti fa bene a crederci, la Juve deve sempre puntare al massimo"

Dino Zoff, ex portiere della Juventus, ha rilasciato un'intervista a calciomercato.it nel corso della quale si è soffermato sui problemi in casa bianconera e sulle potenzialità della rosa: "Il passato ormai non conta. Adesso c’è una nuova Juventus a livello dirigenziale e credo che abbia tutte le possibilità di fare bene. La squadra è attrezzata per giocare un campionato di vertice, la Serie A quest’anno è aperta a ogni pronostico e tutte le big sono raccolte in pochi punti. Spalletti crede allo scudetto? Fa bene, un club come la Juve deve sempre puntare al massimo del risultato. Poi non so se lo vincerà, però certamente ha la forza per classificarsi nei primissimi posti".