Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Zoff: "Scudetto? Spalletti fa bene a crederci, la Juve deve sempre puntare al massimo"

22 Nov 2025 - 21:02

Dino Zoff, ex portiere della Juventus, ha rilasciato un'intervista a calciomercato.it nel corso della quale si è soffermato sui problemi in casa bianconera e sulle potenzialità della rosa: "Il passato ormai non conta. Adesso c’è una nuova Juventus a livello dirigenziale e credo che abbia tutte le possibilità di fare bene. La squadra è attrezzata per giocare un campionato di vertice, la Serie A quest’anno è aperta a ogni pronostico e tutte le big sono raccolte in pochi punti. Spalletti crede allo scudetto? Fa bene, un club come la Juve deve sempre puntare al massimo del risultato. Poi non so se lo vincerà, però certamente ha la forza per classificarsi nei primissimi posti". 

Ultimi video

02:04
Oggi Fiorentina-Juventus

Oggi Fiorentina-Juventus

01:37
MCH DORTMUND-STOCCARDA 3-3 MCH

Il Dortmund bloccato in casa dallo Stoccarda: tripletta di Deniz Undav

01:14
MCH AJAX-EXCELSIOR 1-2 MCH

E' un incubo la stagione dell'Ajax, battuto in casa 2-1 dall'Excelsior terzultimo

00:21
MCH NAC BREDA-PSV 0-1 MCH

Continua la fuga del PSV, a Breda basta il gol di Til

04:22
DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

02:31
DICH PARISI POST JUVENTUS DICH

Parisi: "Serve capire che ora giochiamo per salvarci"

02:53
DICH KALULU POST FIORENTINA DICH

Kalulu: "Possiamo tornare nel giro scudetto, ma dobbiamo fare più punti"

02:12
DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

01:24
DICH CHIVU PER SITO SU DERBY 22/11 DICH

Chivu: "Spero sia una partita bella e divertente"

01:57
DICH GASPERINI PER SITO 22/11 DICH

Gasperini: "Scudetto?"Dico che si può sognare"

01:37
DICH NICOLA PER SITO 22/11 DICH

Nicola: "La Roma è una grande realtà, noi siamo piccoli ma vogliamo dare fastidio"

01:29
Ricordando Astori

Ricordando Astori

01:03
Domani Cremonese-Roma

Domani Cremonese-Roma

01:52
Spalletti ecco la Viola

Spalletti ecco la Viola

01:26
Incubo novembre zero

Incubo novembre zero

02:04
Oggi Fiorentina-Juventus

Oggi Fiorentina-Juventus

I più visti di Calcio

DICH GATTUSO POST SORTEGGIO DICH

Gattuso: "Paura di nessuno. Fare di tutto per giocare il Mondiale"

DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

Chiellini, il nuovo ruolo

Chiellini, il nuovo ruolo

DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

Tragedia a Dubai: il tecnico delle giovanili del Fursan muore a 36 anni per un infarto fulminante

DICH ALLEGRI PER SITO SU INTER 22/11 DICH

Allegri: "Affrontiamo una squadra forte, in un ottimo momento. Ma si parte da 0-0"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:15
Atalanta, Palladino: "Mi è piaciuta reazione nella ripresa, ripartiamo da lì"
23:02
Napoli, De Laurentiis: "Bravo Conte a riprendere in mano la squadra, bravi i giocatori"
22:47
Pogba: "Fantastico tornare, il pubblico mi ha commosso"
22:36
Napoli: problema al bicipite femorale per Hojlund
22:07
La proposta di Linari: "Stadi aperti alla Serie A Femminile durante la sosta"