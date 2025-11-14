Logo SportMediaset

Calcio

Zoff: "Gattuso contro tifosi? Esagerazione da entrambe le parti"

14 Nov 2025 - 19:20

"Ho visto la partita, ma non voglio entrare in questo tipo di polemiche. Posso solo dire che ormai mi sembra tutto esagerato, si esagera tutto quanto. Ha esagerato Gattuso oppure i tifosi con i cori? Sono esagerazioni sia dall'una che dall'altra parte, in questi casi non c'è mai chi ha torto e chi invece ha ragione". Così Dino Zoff, ex ct della Nazionale italiana, al telefono con l'ANSA commenta lo sfogo dell'attuale ct Gennaro Gattuso dopo i cori dei tifosi azzurri nel match contro la Moldavia vinto 2-0. 

