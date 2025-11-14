Zoff: "Gattuso contro tifosi? Esagerazione da entrambe le parti"

"Ho visto la partita, ma non voglio entrare in questo tipo di polemiche. Posso solo dire che ormai mi sembra tutto esagerato, si esagera tutto quanto. Ha esagerato Gattuso oppure i tifosi con i cori? Sono esagerazioni sia dall'una che dall'altra parte, in questi casi non c'è mai chi ha torto e chi invece ha ragione". Così Dino Zoff, ex ct della Nazionale italiana, al telefono con l'ANSA commenta lo sfogo dell'attuale ct Gennaro Gattuso dopo i cori dei tifosi azzurri nel match contro la Moldavia vinto 2-0.