Inter, è morto Ernesto Pellegrini: addio al presidente dello scudetto dei record

L'avventura nerazzurra di Ernesto Pellegrini inizia nel 1984 con l'acquisto del club e termina nel 1995, quando cede le quote a Massimo Moratti. Sotto la sua gestione nella stagione 1988/1989 l'Inter conquista il 13.mo scudetto della sua storia. Un trionfo incredibile, passato alla storia come lo "scudetto dei record" grazie ai 58 punti conquistati in 34 partite (al tempo la vittoria valeva solo due punti) e a una rosa zeppa di grandissimi campioni. Sempre nel 1989 vinse la Supercoppa Italiana, poi nel 1991 la sua Inter si aggiudicò la Coppa Uefa. Risultato che, sempre sotto la gestione Pellegrini, l'Inter bissa nel 1994.