Zidane: "La Juve sempre nel cuore. Tornare in Italia? Non so, vediamo"

FUTURO DA DECIDERE

Il tecnico del Real dopo il successo contro il Liverpool: "I bianconeri sempre importanti per me"

Il futuro immediato parla di Champions League e Liga. Quello meno prossimo potrebbe invece aprirgli nuovamente le porte della Serie A, ovviamente stavolta come tecnico, ma sempre nello stesso club, la Juve. A margine del successo del suo Real nel match di andata dei quarti di finale di Champions contro il Liverpool, Zinedine Zidane ha infatti lanciato un messaggio molto chiaro ai tifosi bianconeri: "L'Italia e la Juve sono sempre nel cuore. La Juve è sempre stata importante per me. Tornare? Adesso sono qua. Vediamo...".

Frasi fino a un certo punto di circostanza, anche perché se avesse voluto il tecnico francese si sarebbe potuto sottrarre al "giochino". E invece, diretto come suo solito, Zizou pur non dicendo granché non ha tuttavia nascosto quella che può essere considerata una legittima ambizione, vale a dire tornare un giorno nel club che lo consacrò sul terreno di gioco come uno dei calciatori più grandi di sempre, facendo questa volta il percorso inverso rispetto a venti anni fa. Allora dalla Juve al Real, adesso (o in un prossimo futuro) dal Real alla Juve. Pirlo (ed eventualmente Allegri) permettendo, ovviamente...