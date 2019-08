Nuovo episodio di razzismo nel mondo del calcio. Durante la partita con il Krasnodar, un gruppo di tifosi dello Zenit San Pietroburgo ha contestato la società per l'acquisto dal Barcellona del brasiliano Malcom esponendo uno striscione discriminatorio. "Grazie dirigenza per la tua fedeltà alle tradizioni". Un messaggio ironico e allo stesso tempo razzista che si riferisce all'abitudine dei russi di non acquistare calciatori di colore.