Zeman lascia Foggia con l’autobus: la foto diventa virale…

Da qualche giorno si è concluso il quarto capitolo della storia tra Zdenek Zeman e il Foggia, l'allenatore boemo che ha fatto sognare più generazioni di tifosi rossoneri. Questa volta però l'addio è stato amaro e doloroso, un epilogo annunciato dopo una stagione di tensioni e incomprensioni con la proprietà, ma nella quale comunque il tecnico boemo, 75 anni, è riuscito a portare la squadra ai playoff e vicina al sogno promozione in Serie B. Mentre la città pugliese si sveglia dal sogno 'Zemanlandia', sui social diventa virale la foto dell'allenatore boemo che, in jeans e camicia e con tanto di trolley, aspetta il bus alla fermata per lasciare Foggia. Ultima sigaretta per lui...