Calcio, Zambrotta svela: "Ecco perché ho le gambe storte, ma ora mi opero"

Zambrotta, oggi 48 anni, ha poi annunciato che sono già in programma una serie di interventi per migliorare la sua condizione: "A breve mi opererò a entrambe le ginocchia. Sono andato a farmi vedere da tre o quattro chirurghi importanti a livello nazionale e non si spiegano come possa avere queste ginocchia e come possa riuscire a fare attività fisica come per esempio il padel. Dovrò fare una osteotomia. In pratica mi raddrizzano le gambe tagliandomi delle piccole parte di osso sopra e sotto e inserendomi delle placche per cercare di non mettere già ora una protesi totale, anche se quest'ultima toccherà inserirla fra qualche anno".