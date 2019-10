Barcellona, lite furiosa Kluivert-Valdes: "La squadra la faccio io"

YOUTH LEAGUE

Il Barcellona non convince nonostante la vittoria contro l'Inter nell'ultima partita di Champions League. E non convincono nemmeno le sue giovanili, che nell'ultimo match di Youth League contro i nerazzurri hanno perso 3-0. Sotto accusa l'allenatore, l'ex portiere blaugrana Victor Valdes, soprattutto da parte di Patrick Kluivert, padre del giocatore della Roma e dirigente del club catalano. Il sovrintendente delle giovanili ha chiamato a rapporto il tecnico per chiedere spiegazioni riguardo le ultime prestazioni. Youth League, Barcellona-Inter: la partita intera

Un processo che, stando a quanto riporta Marca, sarebbe sfociato in una lite furiosa quello tra Valdes e Kluivert. Al centro della discussione il modulo utilizzato dall'allenatore blaugrana: il 4-4-2. La società preme per far vedere in campo solamente il modulo 4-3-3, ma il tecnico non ci sta: "La squadra la faccio io".

Victor Valdes non andrà in panchina nel prossimo match delle giovanili del Barça, segno che i deludenti risultati e la lite con Kluivert stanno lasciando il segno. C'è aria di separazione, dunque, in casa blaugrana, si attende l'annuncio ufficiale da parte del club.